Nella tarda serata di ieri, il corpo di un uomo è stato trovato all’interno di una Fiat 600 ad Acerra, nel Napoletano.

Verso mezzanotte ad Acerra (Napoli) i carabinieri di Castello di Cisterna sono intervenuti in località ponte dei cani per una segnalazione di una Fiat 600 in fiamme, alla suo interno è stato trovato un cadavere carbonizzato.

I militari sono al lavoro per l’identificazione del cadavere per il quale è stata disposta l’autopsia e a chiarire l’evento.