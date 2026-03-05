8 marzo 2026: musei e parchi archeologici aprono gratuitamente alle donne

8 marzo 2026: ingresso gratuito per tutte le donne nei musei e siti archeologici statali. Scopri le iniziative a Pompei, Ercolano e alla Reggia di Caserta.

L’appuntamento con l’8 marzo si rinnova quest’anno sotto il segno della bellezza e della riscoperta del patrimonio artistico nazionale. In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Ministero della Cultura ha confermato l’iniziativa che prevede l’accesso libero e gratuito per tutte le donne presso i siti statali. Dai complessi monumentali ai giardini storici, passando per castelli e ville di pregio, la cultura diventa il palcoscenico ideale per una riflessione collettiva sul ruolo femminile nella storia e nell’arte.

Un itinerario tra storia e archeologia

Le celebrazioni dell’8 marzo non si limitano alla gratuità del biglietto, ma si arricchiscono di eventi tematici volti a sensibilizzare il pubblico su temi di grande attualità sociale. Tra le mete più attese spiccano i giganti dell’archeologia campana: il Parco di Ercolano e gli scavi di Pompei (inclusa la splendida Villa di Poppea a Oplontis) saranno pronti ad accogliere le visitatrici per un viaggio nel tempo senza costi di ingresso.

Focus sui tesori della Campania

Il programma degli appuntamenti, in costante evoluzione, vede una partecipazione massiccia dei siti monumentali del Sud Italia. Chi sceglierà di trascorrere l’8 marzo a Napoli potrà godere di panorami mozzafiato e percorsi museali d’eccellenza, tra cui:

Castel Sant’Elmo e Certosa di San Martino : per una vista unica sulla città e un tuffo nel barocco napoletano.

e : per una vista unica sulla città e un tuffo nel barocco napoletano. Palazzo Reale e Museo Pignatelli : dove l’eleganza delle residenze storiche farà da cornice alla giornata.

e : dove l’eleganza delle residenze storiche farà da cornice alla giornata. Reggia di Caserta: il gioiello vanvitelliano aprirà i suoi appartamenti e il parco reale per un’esperienza regale.

Questa iniziativa rappresenta un’opportunità preziosa per riappropriarsi degli spazi pubblici e della memoria storica, celebrando la ricorrenza dell’8 marzo attraverso la conoscenza e la valorizzazione del talento femminile custodito nelle collezioni dei nostri musei.