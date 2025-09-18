“177 Giorni. Il rapimento di Farouk Kassam”, al via le riprese della serie con Marco Bocci

Tutto è pronto per l’inizio delle riprese della serie “177 Giorni. Il rapimento di Farouk Kassam”, la nuova serie con Marco Bocci e Antonia Desplat.

Prenderanno il via il 1 ottobre – tra Sardegna e Campania, per circa 12 settimane – le riprese di “177 Giorni. Il rapimento di Farouk Kassam“, la nuova serie in sei episodi prossimamente in onda su Rai 1 in tre prime serate. La serie è coprodotta da Rai Fiction – Bim Produzione, società del Gruppo Wild Bunch – prodotta da Riccardo Russo con la distribuzione internazionale di Mediawan Rights.

Diretta da Carlo Carlei (Fiori Sopra l’Inferno, La Fuggitiva, I Bastardi di PizzoFalcone), la fiction vede come protagonisti Marco Bocci (Unwanted, Fino all’ultimo battito, Squadra Antimafia, Romanzo Criminale) e l’attrice francese Antonia Desplat (Modì. Tre giorni sulle ali della Follia, Shantaram, Sandman, The French Dispatch) rispettivamente nei ruoli di Fateh Kassam e Marion Bleriot, padre e madre del piccolo Farouk Kassam rapito il 15 gennaio 1992 a Porto Cervo da un gruppo di criminali sardi guidati dal bandito Matteo Boe.

Nel cast anche Rosa Diletta Rossi, Domenico Diele, Enrico Inserra, Mauro Addis, Rose Aste, Giacomo Fadda, Giulia Bellanzoni, Leonardo Capuano, Andrea Tedde e Martina Tore. Nel ruolo del piccolo Farouk per la prima volta sugli schermi, Filippo Papa.

“177 Giorni. Il sequestro di Farouk Kassam” si basa sulla vera storia del sequestro di persona più conosciuto nel nostro Paese, avvenuto nei primi anni Novanta. Dopo più di 30 anni da quel tragico evento, che si è concluso con la liberazione del bambino e con l’arresto dei rapitori, la serie racconta i sei interminabili mesi di ricerca e investigazione per il ritrovamento del piccolo Farouk.

Il racconto, che unisce il true crime alla detection story e al family drama, è anche una fotografia del Paese degli anni Novanta, del ruolo dei media e di come tutta la comunità sarda e italiana si è stretta intorno alla famiglia Kassam e al piccolo Farouk. Due giovani genitori in terra straniera, il pool interforze di Polizia e Carabinieri, due giornalisti alla ricerca della verità, il coinvolgimento del più noto bandito sardo della storia – Graziano Mesina -, fanno di questa serie un racconto corale in cui tutti i personaggi hanno un obiettivo comune: la liberazione di Farouk Kassam.

“177 Giorni. Il rapimento di Farouk Kassam” è scritta da Lea Tafuri (Blanca, Doc, Buongiorno Mamma) che ne è anche headwriter, Antonio Manca (Belcanto, La Sposa, Sole) e Vincenzo Marra (6 donne. Il Mistero di Leila, L’Equilibrio, La Prima Luce) ed è basata sul libro “Mio Figlio Farouk. Anatomia di un rapimento” scritto da Fateh Kassam con la collaborazione di Marco Corrias. Si ringraziano il ministero della Cultura, la Film Commission Regione Campania e la Fondazione Sardegna Film Commission.