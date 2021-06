“xXx” su Rai 4. I film in tv martedì 1 giugno

xXx è un film del 2002 diretto da Rob Cohen e interpretato da Vin Diesel, Samuel L. Jackson e Asia Argento.

Il film è uscito nelle sale statunitensi il 9 agosto 2002 mentre in Italia il 31 ottobre dello stesso anno.

XXX è il tatuaggio che Xander Cage porta al collo. La sua vita si muove sempre sul filo del rasoio, tra sport estremi e spesso al limite della legalità. Un giorno, la polizia lo becca in una delle sue solite bravate durante una festa e, anziché arrestarlo, lo passa all’Nsa, che decide di reclutarlo come agente segreto per un’azione altamente rischiosa a Praga: infiltrarsi in un’organizzazione, presieduta da un tale di nome Yorgi e formata da ex soldati sovietici, per impedirle di compiere atti terroristici.