Windtre, ecco il bracciale per il monitoraggio della salute di anziani e persone con disabilità

Windtre: con ‘Full Care’, nuova iniziativa per migliorare la qualità della vita e la sicurezza quotidiana di anziani e persone con disabilità.

WINDTRE, azienda guidata da Jeffrey Hedberg, conferma il proprio impegno nell’ambito della sostenibilità con ‘Full Care’, nuova iniziativa per migliorare la qualità della vita e la sicurezza quotidiana di anziani e persone con disabilità.

L’obiettivo di ‘Full Care’ è quello di fornire un sostegno concreto a chi ha bisogno di assistenza, attraverso una proposta di semplice utilizzo che coniuga una conveniente offerta voce e internet e il bracciale per il monitoraggio della salute Comarch Life Wristband: grazie a questo device ‘smart’ è possibile monitorare il battito cardiaco, essere sempre geolocalizzati e avviare una chiamata di emergenza con un semplice ‘tocco’ sul display.

Tutte le chiamate SOS effettuate, vengono rilevate dalla Centrale di Telemonitoraggio e storicizzate nell’applicazione Comarch CareMate sullo smartphone. Infine, è possibile tenere sotto controllo altri parametri importanti come il numero dei passi, oltre alla percentuale di batteria del bracciale.

Paolo Berro, dal 2019 Disability Manager di WINDTRE, ricorda che: “l’azienda, tra i suoi principali obiettivi, ha quello di avvicinare le persone, perchè consapevole del ruolo che la tecnologia può avere per semplificare le azioni quotidiane e sostenere l’autonomia delle persone con disabilità. L’offerta ‘Full Care’ rappresenta, dunque, un ulteriore passo in linea con il valore dell’inclusione, oltre ad essere uno strumento concreto a supporto di chi ha più bisogno di assistenza”.

L’offerta ‘Full Care’ Easy Pay include il Comarch Life Wristband e minuti illimitati, con un anticipo di 39,99 euro e un costo mensile di 8,99 euro. Il bracciale può anche essere acquistato singolarmente a 149,99 euro.

Comarch è una multinazionale IT attiva da oltre 15 anni nella progettazione e implementazione di soluzioni per il settore sanitario, in conformità ai più alti standard di qualità.