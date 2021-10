WhatsApp, novità per le videochiamate di gruppo: ecco tutti i dettagli

WhatsApp: grazie agli ultimi aggiornamenti sarà ancora più semplice effettuare le videochiamate di gruppo tramite la popolare app di messaggistica istantanea.

Specialmente durante i periodi di lockdown e zona rossa, le videochiamate tramite WhatsApp, popolarissima app di messaggistica istantanea, erano diventate una delle più diffuse forme di comunicazione con amici e parenti.

Gli ultimi aggiornamenti riguardano le videochiamate di gruppo, grazie ai quali l’interfaccia utente diventa più comoda da usare per gli utenti (sia per chiamate audio che video). Tale aggiornamento riguarda le “Joinable group calls”, ovvero le chiamate di gruppo alle quali è possibile connettersi in un secondo momento. Con l’introduzione delle Joinable group calls a luglio, inizialmente WhatsApp aveva previsto che tali chiamate sarebbero facili da raggiungere accedendo alla tab “Chiamate“ nella schermata principale dell’app. In questa tab compare una icona a forma di cornetta se c’è una chiamata solo audio in corso e una a forma di videocamera in caso di videochiamata.

Con il nuovo aggiornamento, non sarà più necessario andare a cercare la chiamata nella lista, ma basta aprire la chat di gruppo all’interno della quale è in corso la chiamata e cliccare sul nuovo pulsante “Join” (“Partecipa” nella versione italiana di WhatsApp).