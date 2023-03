Un weekend a Città della Scienza tra rinascite, colori e profumi

I Giardini di Città della Scienza pronti ad accogliere le famiglie per scoprire di più sulla stagione del risveglio, dei fiori e della rinascita.

I Giardini di Città della Scienza con la primavera oramai arrivata, sono pronti ad accogliervi nel prossimo fine settimana.

La Natura prende forma con l’arrivo della Primavera! Animali, piante e paesaggi si risvegliano dal torpore dei mesi invernali per tuffarsi nuovamente nella piena vitalità. Sulle piante iniziano a comparire le prime gemme e i fiori lentamente fanno capolino dalla terra che li ha custoditi durante il lungo inverno; tutto rinasce attraverso nuovi colori e profumi e testimonia l’inizio di un nuovo ciclo naturale… una nuova possibilità!

Ogni anno l’inizio della Primavera cade intorno al 20 o il 21 marzo: l’inverno cede ufficialmente il posto alla bella stagione con l’equinozio di primavera.

Ma cosa succede nel cielo? E cosa succede alla Natura? Vi aspettiamo a Città della Scienza, il 25 e il 26 marzo, per scoprire di più sulla stagione del risveglio, dei fiori e della rinascita. Non mancheranno gli spettacoli al Planetario e le visite guidate al museo interattivo del corpo umano Corporea e alle Mostre in programma: Insetti & Co, 7 Passi nella sostenibilità, “Spazio al Futuro”, “Aquae. Il Futuro è nell’Oceano”.

Occhio al programma a Città della Scienza!

Gira gira…La girandola!

Un pizzico di fantasia e tanta magia, e poi carta, colla vinilica, un paio di forbici e una cannuccia: basta poco per costruire una girandola colorata. Prepara tutto l’occorrente e costruisci la tua girandola!

INTERACTIVE LAB

Giardino (sabato) IV Piano Corporea_Sala Piccola (domenica)

Durata: 45 minuti

Target: dai 3 ai 6 anni Per max 20 bambini

Prenotazione presso infopoint di Corporea

Ore: 11.00, 14.00

Laboratorio floreale

Vuoi trasformare i filtri del caffè in bellissimi fiori colorati? Questo weekend ti aiutiamo noi! Tra filtri del caffè, pennarelli e scovolini colorati, dai libero sfogo all’artista che è in te!

“Borbone Kids Lab” in collaborazione con Caffè Borbone

INTERACTIVE LAB

Padiglione C_Lab Insetti (sabato) IV Piano Corporea_Sala grande (domenica)

Durata: 45 minuti

Target: dai 7 ai 10 anni

Per max 20 partecipanti

Prenotazione presso infopoint di Corporea

Ore: 10.30, 14.30

Primavera in 3D

Tuffati nei colori che accompagnano la primavera! Siete pronti? Divertitevi costruendo un proiettore in grado di trasformare le immagini in coloratissimi fiori 3D nel palmo della tua mano!

INTERACTIVE LAB

Padiglione C_Lab Insetti

Durata: 45 minuti

Target: dai 10 ai 13 anni

Per max 20 partecipanti

Prenotazione presso infopoint di Corporea

Ore: 11.30, 15.30

Primavera a colori

La primavera? Un’esplosione di colori! Lasciati travolgere da un vortice di esperimenti pazzi e colorati, per scoprire la scienza che si cela dietro i colori! Lava lamp, colori in fuga, inchiostri danzanti, gare di pigmenti e tanto tanto divertimento! Per una scienza ad effetto “WOW”!

Con Giotto, Colore Ufficiale delle Attività Educational di Città della Scienza

SCIENCE SHOW

LAB1_Piano Terra Corporea (sabato) LAB3_Secondo Piano Corporea (domenica)

Durata: 30 minuti

Target: per tutti

Ore: 12.30