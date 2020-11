Vomero, tensioni alla Clinica Sanatrix per la morte di un neonato

I familiari della mamma del neonato si sono presentati alla Clinica Sanatrix del Vomero per avere maggiori informazioni sul tragico evento. La mancanza di risposte da parte dei sanitari ha scatenato la rabbia dei parenti.

I familiari della mamma del neonato si sono presentati alla Clinica Sanatrix del Vomero per avere maggiori informazioni sul tragico evento. La mancanza di risposte da parte dei sanitari ha scatenato la rabbia dei parenti che ha fatto scattare l’intervento della polizia per ripristinare la calma. E’ da accertare se il neonato sia nato già privo di vita oppure se ci siano state delle complicanze durante il parto.

Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe morto in circostanze ancora da accertare. La mamma era stata portata dai familiari e subito soccorsa dal personale medico. Dopo la morte del piccolo i parenti in preda alla rabbia hanno protestato contro il personale medico e danneggiato una parte dell’ingresso della clinica. Sul posto sono arrivate le volanti della Polizia di Stato, per riportare la calma.