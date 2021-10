Vomero, incendio in un appartamento a via Merliani: nessun ferito

Cronaca di Napoli: per fortuna nessuno era presente nell’appartamento di via Merliani (al Vomero) colpito stamattina da un incendio.

Paura intorno alle 13 di oggi, mercoledì 27 ottobre, a causa di un incendio all’interno di un appartamento in via Merliani, al Vomero.

Come riporta “Il Mattino”, i Vigili del fuoco sono intervenuti dall’esterno dell’edificio per domare le fiamme e successivamente sono riusciti ad entrare nell’appartamento dalla porta. Per fortuna, stando alle prime informazioni, in casa non c’era nessuno. L’appartamento – abitato da un’anziana signora – è infatti risultato sgombero e adesso si cerca la proprietaria per capire la dinamica dell’incidente.

Molto fumo e paura tra i residenti della zona, subito corsi in strada. L’incendio è stato domato senza troppi problemi, ma il traffico è rimasto a lungo paralizzato. Nell’edificio interessato dal rogo sono in corso lavori di ristrutturazione. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici di Eni, Enel ed Italgas per una verifica dei servizi.