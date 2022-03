Vomero e Chiaia, stretta alla movida selvaggia: controlli e sanzioni

Nuovi controlli della Polizia locale di Napoli per il rispetto dell’ordinanza del Comune sulla movida: nel mirino locali al Vomero e a Chiaia.

Proseguono le verifiche della Polizia Locale di Napoli per il rispetto dell’Ordinanza Sindacale 59/2022 sulla Movida, in particolare modo al Vomero e a Chiaia. Sono state verbalizzate tre attività in piazza Muzii, via Simonelli e vicoletto Belledonne perché vendevano birre oltre l’orario consentito.

Gli agenti hanno, inoltre, rilevato che in un’attività in via Sapienza, allestita con distributori automatici, gli apparecchi continuavano ad erogare bevande alcoliche oltre l’orario consentito dalla normativa vigente, anche in questo caso, le ore 24. È stato dunque sanzionato il titolare dell’attività. I distributori, inoltre, non consentivano la rilevazione dei dati anagrafici degli acquirenti per il tramite dei sistemi di lettura ottica dei documenti al fine di evitare la vendita ai minorenni cosi come da L. 125/01.

I controlli da parte della Polizia Locale sono stati anche effettuati nell’immediatezza degli orari di chiusura. 194 verifiche ad altrettante attività. Un verbale è stato elevato in via Tortora per la mancata chiusura prevista dall’OS 59/22 , un verbale in Via Bisignano per divieto di fumo ed un verbale in Via Belledonne per assembramento.