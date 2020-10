Vittorio Feltri a Radio Crc: “problema non è sindaco, ma Napoli con i suoi problemi”

71

/ 100





Powered by Powered by Rank Math SEO



Vittorio Feltri è tornato sulla polemica per la sua frase dei meridionali “inferiori”: “è vero che ho detto una frase male interpretata. Napoli è inferiore al Nord mi riferisco all’assetto sociale, economico e civile, come dicono i dati”.

“Il problema di Napoli non è il sindaco, ma Napoli. Qualsiasi sindaco non può risolvere i problemi antichi”. Lo ha dichiarato Vittorio Feltri a Radio Crc Targato Italia intervenendo nella trasmissione ‘Più di così” condotta da Antonio Esposito e Taisia Raio e in onda dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 16.

Il direttore editoriale di Libero è tornato sulla polemica per la sua frase dei meridionali “inferiori”: “è vero che ho detto una frase male interpretata. Napoli è inferiore al Nord mi riferisco all’assetto sociale, economico e civile, come dicono i dati. Ci sono tanti elementi come le mafie in Campania, Calabria e Sicilia. Non si può dire che il Sud abbia dati superiori al Nord, non si tratta di un dato antropologico perché le persone non hanno nulla da invidiare. Il punto è economico”.

Poi chiarisce: “sono estimatore di tante cose napoletane, che odio i meridionali è una ‘puttanata’. Ho vissuto anche in Molise tanto tempo. E non sono mai stato in guerra contro Napoli”.

Sui contagi da coronavirus Feltri invita a “mantenere i piedi per terra, quando parliamo male di noi stessi paragoniamoci con gli altri paesi europei come Spagna, Francia, Inghilterra e Belgio. Per non parlare poi degli Usa”.

L’ultima battuta sulla polemica Juve-Napoli: “scelta sbagliata quella di dare compiti ad Asl invece di darli a comitato scientifico. Anche l’Atalanta ha avuto un calciatore positivo e ha giocato”.