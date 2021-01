Vittoria convincente per il Calcio Napoli a Cagliari 4-1 con Zielinsky in gran spolvero

Dopo un primo tempo chiuso con il solo gol di Zielinsky, il Calcio Napoli si esalta nella ripresa con i gol di Zielinsky, Lozano e Insigne grazie al primo rigore della stagione

Riprende il campionato per gli azzurri con una trasferta sulla carta tutt’altro che semplice. Il Calcio Napoli ha però la necessità non solo di vincere ma di far dimenticare le ultime due prestazioni.

Al Sardegna arena le squadre si schierano così:

Cagliari (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Ceppitelli, Lykogiannis; Nandez, Marin; Pereiro, Joao Pedro, Sottil; Simeone. All. Di Francesco.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insinge; Petagna. All. Gattuso.

Cronaca:

Buon inizio del Calcio Napoli: buon ritmo e passaggi rapidi. In dieci minuti ci prova due volte Zielinsky.

All’11 ci prova Fabian Ruiz. Cragno para.

Insigne al volo al 12’. Palla di poco fuori

Prima azione del Cagliari al 19’ il cross è per Joao Pedro che di testa manda alto.

Occasionissima per il Calcio Napoli con Petagna e Insigne. Entrambi i tiri ribattuti dai difensori. Il tiro finale di Mario Rui (molto avanzato oggi) è fuori.

Al 22’ ancora Insigne con untiro dal limite. La palla finisce poco di poco.

Al 24’ il vantaggio del Calcio Napoli con Zielinsky

Il polacco suggella un ottimo inizio di partita con un bellissimo tiro dal limite. Bella azione rapida di tutta la squadra che libera al tiro Zielinsky

Ci prova anche Lozano al 27’ tiro fuori di poco.

Altra grande occasione per Petagna che aspetta troppo prima di calciare. Conclusione di Ruiz che finisce alto.

Erroraccio di Manolas al 35’: la palla finisce a Simeone che, però, calcia fuori.

Altra grande occasione per gli azzurri al 37’ Insigne serve Manolas che non aggiancia a pochi passi da Cragno.

Ottimo primo tempo del Calcio Napoli con Zielinsky una spanna su tutti. Peccato non aver concretizzato con un secondo gol una superiorità apparsa netta.

La prima occasione della ripresa è su calcio piazzato. Insigne calcia alto.

Pareggio del Cagliari al 59’

Molle la difesa del Calcio Napoli che non rinvia in due occasioni la palla. Joao Pedro prende la palla e batte Ospina

Il Calcio Napoli ritorna in vantaggio con Zielinsky al 61’.

Tutta la tecnica del polacco nel gol degli azzurri. Su un cross basso di Di Lorenzo Zielinsky stoppa, supera con un dribbling stretto i difensori e batte Cragno col sinistro. Gol fantastico!

Espulso Lykogiannis al 63’. Benissimo Lozano che supera in velocità l’avversario che è costretto a stenderlo. Seconda ammonizione.

Erroraccio di Lozano al 68’. Tocco di Insigne per il messicano che tutto solo tira su Cragno. Occasionissima per chiudere la partita.

Terzo gol degli azzurri con Lozano al 74’

Rimpallo in area con Petagna c he controllae tira. Sulla deviazione palla a Lozano che realizza facilmente. 1-3

Primi cambi per il Calcio Napoli: fuori Zielinsky e Petagna per Politano e Elmas.

All’84’ rigore per il Calcio Napoli: il primo di quest’anno

Insigne realizza il 4-1 con un rigore a mezz’altezza imprendibile per Cragno. 1-4

Altri cambi per Gattuso: fuori Bakajoko e Mario Rui Manolas per Rrahmani, Ghoulam e Lobotka

Netta e meritata vittoria per il Calcio Napoli che non solo entra in campo con una ottima mentalità ma dimostra, con i giusti tempi di gioco, di saper giocare in rapidità e scioltezza.

Nonostante le assenze di Mertens, Osimhen, Demme e Koulibaly la squadra di Gattuso vince e, finalmente, convince.

Questa partita dimostra che le ultime prestazioni erano dovute a stanchezza e approssimazione.

Il calcio Napoli riparte col piede giusto. Il 6 gennaio c’è lo Spezia.

Benissimo Zielinsky. Molto bene Lozano e Insigne. Un po’ in ombra Petagna che riesce, però, a creare spazi per i compagni. Debutto per Rrhamani.