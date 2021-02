Dal 9 al 13 febbraio prove di rinascita tra Vita e Bellezza al Nausicaa di Rossella Giaquinto. Tutti i pomeriggi dalle ore 15.00 alle 19.00 in Via Onofrio Fragnito 49, Napoli.

- Advertisement -

In piena emergenza sanitaria dove tutto e tutti sono ormai rassegnati ad una vita difficile e densa di privazioni, ove la “normalità” è ancora lontana, e le abitudini alle mille attenzioni che ci proteggono dal virus sono ormai diventate “normali”, tuttavia la voglia di fare, bene e tanto, non è mai cessata.

Infatti, vivere è la parola chiave e Bellezza l’obiettivo di Nausicaa, che in Via Onofrio Fragnito 49, nella settimana dal 9 al 13 febbraio 2021 tutti i pomeriggi, inviterà all’Istituto di Bellezza, clienti assidui e nuovi, per un brindisi con i vini superpremiati delle Cantine Antonio Mazzella, accompagnati da piccole e delicate sfizioserie culinarie. Ma non è tutto qui, il motivo infatti è anche regalare agli ospiti un trattamento di pulizia al viso oppure al corpo da spendere nella settimana successiva e cioè quella dal 16 al 20 di febbraio.

L’omaggio richiederà il tempo di una semplice prenotazione per una settimana dedicata alla vita, infatti in esposizione ogni giorno al Nausicaa ci saranno anche alcune pillole di vitalità, prove di ripresa, grazie agli amici di Rossella Giaquinto che sposano l’iniziativa portando qui, a casa sua, bijoux, libri, artigianato in pelle, arte e sartoria maschile, per affrontare e ripensare insieme la vita che viviamo o che non viviamo più o che comunque trascorriamo in maniera diversa.

Un messaggio costruttivo ed ottimistico, di quelli che risollevano il morale oltre che essere un ringraziamento a chi è stato prezioso in ogni momento, anche il più difficile.