Virginio Simonelli, da Amici 10 a Tale e Quale Show

Virginio Simonelli, vincitore di Amici 10 e concorrente di Tale e Quale Show: Età, altezza, peso, fidanzato, Instagram; scopriamo tutto del nuovo concorrente del programma.

Virginio Simonelli è uno dei concorrenti della nuova stagione di Tale e Quale Show, popolarissimo show di imitazioni condotto da Carlo Conti in onda in prima serata su Rai 1 il venerdì sera.

Virginio è stato concorrente e vincitore di Amici 10 ed è risultato vincitore anche della prima puntata dello show di casa Rai interpretando Justin Timberlake, mentre nella puntata di ieri ha interpretato Diodato con il singolo che ha vinto l’ultima edizione di Sanremo.

Andiamo a scoprire qualcosa di più sulla sua vita privata e professionale.

Virginio Simonelli, in arte Virginio, nasce a Fondi, in provincia di Latina, il 31 gennaio 1985. Sin da piccolo scopre la passione per la musica e per il canto e, dopo il diploma, parte per Milano alla ricerca della sua strada.

La sua carriera di cantautore, cantantee musicista ha inizio nel 2006, quando ha partecipato tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo con il brano “Davvero”.

Dopo aver pubblicato il suo primo album, “Virginio”, trionfa alla decima edizione di Amici di Maria De Filippi, facendosi conoscere dal grande pubblico. “Finalmente” e “Ovunque” sono gli altri due album che ha pubblicato.

Virginio ha scritto anche per grandi artisti di fama nazionale e internazionale, fra i quali spicca Laura Pausini, con la quale ha vinto il Latin Grammy Awards del 2018.

Virginio oggi ha un’età di 35 anni e un’altezza di 175 cm, mentre sul suo peso non abbiamo dati certi. Inoltre, Virginio sembra essere una persona molto riservata, che non rivela molto sulla sua vita privata e che non ama avere i riflettori puntati (se non quelli del palcoscenico). Infatti, non sappiamo nemmeno se Virginio sia fidanzato o meno.

Anche dai profili social non emerge alcunché sulla sua vita privata e sulla sua situazione sentimentale. Il suo profilo Instagram@virginionero ci parla molto del suo lavoro, che sembra essere anche il suo più grande amore. Gli ultimi post pubblicati sono dedicati alla nuova avventura a Tale e Quale Show: chissà quali performance ci riserverà Virginio!