Vinicio: “Il Napoli può raggiungere la Champions”

Luis Vinicio, ex giocatore e allenatore del Napoli, interviene ai microfoni di SuperGoal, il programma condotto da Mariù Adamo in onda su Tv Luna.

“Il Napoli può raggiungere la Champions: la squadra è con Gattuso e lo ha dimostrato nell’ultima partita contro il Milan con una grande prova di forza. Lo stesso gol di Politano è stato frutto di una grande azione, merito anche e soprattutto del mister che ha il duro compito di avere a che fare con 25 ragazzi con caratteristiche molto diverse tra loro”. Così Luis Vinicio, ex giocatore e allenatore del Napoli, ai microfoni di SuperGoal, il programma condotto da Mariù Adamo in onda su Tv Luna.

“Il lavoro dell’allenatore non è per nulla facile – ha continuato Vinicio – non significa solo scegliere gli undici calciatori che la domenica scendono in campo, ma lavorare un’intera settimana con i diversi caratteri dei giocatori e scegliere chi ha le caratteristiche giuste affinché ognuno dia al meglio il proprio contributo”.

In conclusione, un passaggio sul rapporto con la città: “Devo molto a Napoli e ai napoletani, che ancora oggi quando mi incontrano si ricordano della mia squadra nonostante siano passati molti anni, il che mi rende davvero molto orgoglioso”.