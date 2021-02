Vincenzo Salemme: l’attore e regista al Vomero per le riprese del suo nuovo film Con tutto il cuore (tratto da un suo spettacolo teatrale di grande successo). Nel cast anche Serena Autieri e Cristina Donadio.

Sono partite da circa un mese le riprese di Con tutto il cuore, il nuovo film diretto e interpretato da Vincenzo Salemme, il quale, come già accaduto varie volte, porta al cinema un suo spettacolo teatrale di grande successo (la cui tournee è terminata proprio pochissimo tempo prima dell’inizio della pandemia da Covid 19).

Le riprese del film si svolgono al Napoli e in questi giorni la troupe è al Vomero. Set per un giorno è stato il mercatino alimentare di Via Antignano, scelto per una scena in esterna con Salemme e Serena Autieri (di nuovo al suo fianco dopo Se mi lasci non vale) che si fermano in una pescheria. Nel cast anche Cristina Donadio, Maurizio Casagrande, Antonio Guerriero, Sergio D’Auria, Andrea Di Maria, Vincenzo Borrino, Gennaro Guazzo, Ciro Capano, Rodolfo Corsato e Marcello Romolo.

Il set è ovviamente blindato secondo i protocolli di sicurezza contro il Covid 19. E Con tutto il cuore è in qualche modo legato al primo lockdown, durante il quale a Salemme venne l’idea di riproporre sui social alcune pillole dello spettacolo.

Affiancato da Antonio Guerriero, l’attore e regista napoletano ha infatti proposto le Pillole di Salemme su Facebook, strappando tante risate ai suoi follower.

Con tutto il cuore: la trama del nuovo film di Vincenzo Salemme

Ottavio, mite insegnante di lettere antiche che subisce un trapianto di cuore, non sa che il cuore gli è stato donato da un feroce delinquente, morto ucciso, che prima di morire ha sussurrato alla sua crudele mamma le ultime volontà.

Il cuore è stato infatti donato in modo che possa continuare a pulsare anche dopo la morte, cosicché e chi lo riceverà in dono lo potrà vendicare.

Tuttavia, anche dopo il trapianto, Ottavio è rimasto un uomo mite e ora deve sottostare alla prepotenza della mamma del donatore che vuole che le volontà del figlio siano rispettate…

Foto: pagina Facebook Vincenzo Salemme