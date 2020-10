Villaricca, spaccio droga su appuntamento: 15 arresti

71

I carabinieri hanno arrestato 15 persone nell’ambito di una vasta operazione antidroga messa a segno a Villaricca e in altri comuni dell’area a nord di Napoli.

Detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, con queste accuse sono state arrestate 15 persone nel Napoletano: 14 sono finite in carcere e una ai domiciliari. I carabinieri della Compagnia di Marano hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del tribunale di Napoli Nord, nei confronti degli indagati di età compresa tra i 22 e i 62 anni, residenti in provincia di Napoli.

Le indagini, svolte dai militari della Stazione di Villaricca e coordinate dalla procura di Napoli Nord, hanno consentito di raccogliere gravi indizi nei confronti degli arrestati attivi nello spaccio di droga nei comuni di Villaricca, Mugnano, Calvizzano e Giugliano. Secondo l’ipotesi accusatoria avvalorata dal gip, gli indagati concordavano telefonicamente gli appuntamenti con i loro clienti in luoghi che variavano di volta in volta. Venivano anche utilizzate delle staffette per l’approvvigionamento degli stupefacenti e per nasconderli, in alcuni casi, all’interno di vani appositamente ricavati dalle intercapedini dove sono alloggiate le cremagliere delle portiere dei veicoli.

Le indagini hanno consentito di recuperare complessivamente circa 1,3 kg di hashish, marijuana e cocaina.