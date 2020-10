Villaricca, aggredisce e rapina anziana in casa: 30enne arrestato

L’uomo ha derubato di alcuni gioielli di scarso valore una 81enne per poi darsi alla fuga.

A Villaricca (Napoli) i carabinieri hanno arrestato un 30enne per aver aggredito e rapinato una donna anziana nella sua abitazione. Questa notte il soggetto, già noto alle forze dell’ordine, ha derubato di alcuni gioielli di scarso valore una 81enne per poi darsi alla fuga. Il 30enne si è introdotto nel parco dove abita l’anziana e ha suonato al suo campanello. Ha chiesto ripetutamente di poter entrare; l’anziana, colta alla sprovvista e nel panico, ha aperto ed è stata travolta dall’uomo che l’ha strattonata e colpita violentemente facendola cadere a terra.

La vittima ha iniziato ad urlare e il malvivente si è precipitato nella camera da letto per acciuffare un marsupio contenente della bigiotteria priva di valore per poi fuggire. I vicini hanno chiamato il 112 e chiesto aiuto ai carabinieri. I militari giunti sul posto in pochi minuti hanno visto il 30enne scappare e lo hanno rincorso riuscendo a bloccarlo. L’uomo è stato arrestato ed è in carcere in attesa di giudizio. L’anziana donna è stata portata all’ospedale per le cure del caso e se la caverà con 12 giorni di riposo.