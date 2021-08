Videorubrica Fozzzzza Napoli: la carica di Insigne, l’errore di Osimhen, la solidità mentale

Ritorna la videorubrica Fozzzzza Napoli di Gianmarco Giugliano con i commenti e approfondimenti sulle partite del Napoli. Oggi lo spazio editoriale è dedicato alla vittoria contro il Venezia.

La videorubrica “Fozzzzza Napoli” curata da Gianmarco Giugliano con tutti gli approfondimenti del Calcio Napoli. Oggi lo spazio editoriale è dedicato alla partita Napoli-Venezia terminata con la vittoria degli azzurri con il risultato di 2-0.

Insigne si carica la squadra sulle spalle e non sbaglia il secondo rigore: momento decisivo che già poteva rappresentare una sliding door per i ragazzi di Spalletti. Bene Koulibaly, Elmas, Di Lorenzo e Gaetano. Male Osimhen ingenuo sulla manata che ne ha decretato l’espulsione ed ha lasciato la squadra in dieci.

E’ possibile inviare i vostri commenti in merito alla nostra rubrica al numero di redazione WhatsApp 3770971625.

Tutto questo e altri approfondimenti nella nostra videorubrica