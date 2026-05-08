Vico Equense, assegnati i Premi Capo d’Orlando

Il Nobel per la Fisica 2019 Michel Mayor, scopritore del primo pianeta al di fuori del sistema solare, riceve la targa d’argento raffigurante i pesci fossili di Capo d’Orlando.
Dall’Universo a Napoli e ritorno. È stato questo il filo conduttore della 28esima edizione del Premio Scientifico Internazionale “Capo d’Orlando” organizzato dal Museo Mineralogico Campano Fondazione Discepolo che si è tenuto ieri sera al Castello Giusso. A ricevere la targa d’argento raffigurante i pesci fossili di Capo d’Orlando, il Nobel per la Fisica 2019 Michel Mayor, scopritore del primo pianeta al di fuori del sistema solare.
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Si tratta del 22esimo Nobel nel palmares della manifestazione e per Mayor si è trattato di un ritorno in costiera sorrentina, dopo aver raccontato di essere stato negli anni ’70 a Capri per il suo primo convegno sui pianeti esosolari e, negli anni a venire, a Sorrento per una vacanza con la famiglia. Nella serata che ha celebrato l’apertura della conoscenza verso altri mondi e le nuove sfide della scienza, il riconoscimento per la sezione Divulgazione è andato alla scienziata napoletana Mariafelicia De Laurentis, professore di Astrofisica all’Università Federico II e project scientist dell’Eht, l’Event Horizon Telescope, la collaborazione internazionale che ha realizzato per la prima volta le immagini dirette dei buchi neri.
Ambasciatrice di Napoli nel mondo è anche la Dr.ssa Valentina De Laurentiis, Head of Merchandising, Licensing e Brand Development del Calcio Napoli che da anni lavora allo sviluppo del marchio della squadra in collaborazione con Ea7 seguendo la linee guida del “From Napoli to the world” e “Proud to Be Napoli”. La manager ha ritirato il premio per la sezione Comunicazione multimediale.
«Si tratta del primo premio che ricevo – ha detto, visibilmente emozionata – ed è un riconoscimento prestigiosissimo che condivido non solo con la Città di Napoli che mi ha adottata, ma anche con il mio gruppo di lavoro che non ha mai mollato e naturalmente coi tifosi che ci sorreggono tutti i giorni».
Premio Capo d’Orlando per il Management culturale alla Dr.ssa Laura Valente, direttrice artistica delle celebrazioni per i 2500 anni della Città di Napoli mentre il riconoscimento per la sezione Scienza e industria è stato conferito al dott. Fulvio Scannapieco, presidente di Ala Corporation, azienda napoletana che si è ormai affermata a livello globale nel settore della componentistica e della logistica integrata nel settore aeronautico. La targa per la categoria Scienza e alimenti assegnata invece al dott. Mauro Mario Mariani, angiologo, nutrizionista e divulgatore anche sulle reti Rai.
La cerimonia, moderata dalla giornalista scientifica Paola Catapano, è stata presieduta dal prof. Matteo Lorito, rettore dell’Università Federico II, ente che patrocina l’evento insieme a Regione Campania, CNR, UGIS (Unione Giornalisti Scientifici) e Città di Vico Equense. «Questo riconoscimento – ha spiegato Barbara Rubertelli, presidente della Fondazione Discepolo – unisce ormai da 28 anni discipline diverse e dà la possibilità al pubblico di confrontarsi con la scienza senza filtri e senza barriere. Consente di creare un contesto in cui la conoscenza è discussa e condivisa, dove la capacità di vedere oltre la superficie non è solo esercizio scientifico ma esercizio di libertà, che riguarda il modo in cui leggiamo il mondo e come formiamo le nostre convinzioni».
Guardare oltre: oltre i limiti dell’Universo conosciuto, oltre i concetti già noti, oltre verità scientifiche che sembrano cristallizzate ma che sono pronte a essere rimesse in discussione quando una nuova scoperta sovverte quello che si dava per scontato. Guardare oltre i confini, aprirsi ad accogliere il nuovo non è solo vocazione della scienza ma anche la mission del Museo Mineralogico Campano, realtà consolidata a Vico Equense fin dal 1992 e in costante fermento.
«Il nostro museo – aggiunge il dott. Umberto Celentano, direttore dell’ente e ideatore e fondatore del Premio Capo D’Orlando – è cresciuto ancora di più in quest’ultimo anno. Abbiamo ricevuto ulteriori donazioni come quella di 500 conchiglie da parte di Daniela Rosa insieme ad altri fossili e minerali che vanno ad arricchire ulteriormente il patrimonio museale. Abbiamo inoltre aumentato la nostra collaborazione con le università e le scuole superiori del territorio dando la possibilità ai giovani di applicarsi concretamente nel mondo della scienza. Sono loro, con il loro entusiasmo, che ci danno la forza di andare avanti. E in questo, un grazie particolare va agli studenti del Liceo “Publio Virgilio Marone” di Meta che hanno consentito al Nobel Mayor di conoscere approfonditamente le nostre collezioni parlando magistralmente in inglese e francese».