Via Filangieri, banda del buco in azione: sventata rapina in una gioielleria – VIDEO

E’ la seconda volta in un mese che la gioielleria di via Filangieri viene presa di mira dai malviventi, messi in fuga dall’arrivo delle forze dell’ordine.

L’organizzazione messa in piedi aveva calcolato tutto, tranne il rumore dello scavo. E così, il colpo della “banda del buco” che aveva preso di mira la gioielleria Baggio in via Filangieri a Napoli, è stato sventato dal tempestivo intervento delle forze dell’ordine. Al cui arrivo, però, i malviventi si erano già dati alla fuga.

Ecco le immagini girate da videoinformazioni: