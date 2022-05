Via Caracciolo, reagiscono a rapina e fanno arrestare i malviventi

Le vittime, insieme a due amici, hanno rincorso i rapinatori e li hanno bloccati, dando vita a una violenta colluttazione lungo via Caracciolo, a Napoli.

I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato per rapina due algerini incensurati di 27 e 25 anni. I due avevano derubato del marsupio e del cellulare due persone in Via Caracciolo per poi darsi alla fuga. Le stesse vittime, insieme a due amici, li hanno rincorsi e poi bloccati, dando vita a una violenta colluttazione.

Una pattuglia è stata attirata da alcuni passanti ed è intervenuta per evitare il peggio. I due algerini sono stati arrestati mentre per una delle vittime è stato necessario l’intervento di un’ambulanza. Sette i giorni di prognosi prescritti da medici dell’ospedale San Paolo di Napoli. Gli arrestati sono stati portati in carcere dove sono in attesa di giudizio.