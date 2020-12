Verso Spider Man 3: Alfred Molina sarà di nuovo Doctor Octopus

Spider Man 3: Tom Halland sarà ancora il famoso supereroe. Clamoroso ritorno nel cast per Tobey Maguire, Kirsten Dunst, Andrew Garfield ed Emma Stone?

Le voci su Spider Man 3 continuano a susseguirsi, tra conferme e possibili ritorni nel cast del nuovo film dedicato al famoso supereroe della Marvel.

L’Hollywood Reporter annuncia per esempio che Alfred Molina tornerà nei panni del Doctor Octopus, come già accaduto nel film del 2004.

Dunque, il supereroe dietro cui si nasconde Peter Parker (interpretato di nuovo da Tom Holland) si ritroverà non solo a fare i conti con Electro (Jamie Foxx), ma anche con Octopus. Le riprese di Spider-Man 3 (che dovrebbe uscire a dicembre 2021) sono in corso ad Atlanta, per poi spostarsi tra New York, Los Angeles e l’Islanda.

Ma nel cast di questo film (diretto da Jon Watts), le sorprese clamorose potrebbero non essere finite. La Sony sarebbe infatti in trattativa per portare nel cast altri quattro volti storici legati a Spider Man.

Sembra che un accordo sia già stato trovato con Andrew Garfield (protagonista dei due film della serie The Amazing Spider Man nel 2012 e nel 2014) e con Kirsten Dunst (Mary Jane), mentre non ancora con Tobey Maguire (storico “Uomo-ragno” nei primi tre film del 2002, 2004 e 2007). Emma Stone dovrebbe invece tornare nei panni di Gwen Stacy.