Verso Amici 2021: Giulia Izzo prima concorrente del talent di Maria De Filippi?

Amici 2021: impazzano sul web le voci relative ai nuovi concorrenti del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi.

C’è grande attesa dei telespettatori per l’ormai prossimo ritorno su Canale 5 di Amici, il talent di Maria De Filippi giunto alla 21ma edizione: la prima puntata andrà in onda nel pomeriggio di sabato 18 settembre.

Tra le novità di rilievo ci saranno l’arrivo di Raimondo Todaro e Alberto Urso tra gli insegnanti, mentre non c’è ancora nulla di ufficiale riguardo i nuovi concorrenti che formeranno la squadra blu e quella bianca. L’indiscrezione di queste ultime ore vede protagonista la 18enne romana Giulia Izzo, seguitissima dai ragazzi su TikTok e Instagram (dove vanta oltre 400mila follower).

In uno degli ultimi video pubblicati sui social, sembra che la ragazza si trovi proprio all’interno della sala prove della scuola di Amici, probabilmente in occasione dei casting del programma di Queen Mary.

Per Giulia Izzo non sarebbe un debutto televisivo, visto che ha già preso parte al corpo di ballo dello show “Ti lascio una canzone” su Rai 1 e ha registrato un video per la serie TV “Violetta”. È stata inoltre protagonista come attrice della serie per ragazzi “Miracle Tunes”, in cui ha interpretato il personaggio di Sophia.

Foto in evidenza tratta da Facebook