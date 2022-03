Verona-Napoli, probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv

Verona-Napoli è la sfida più difficile ma anche stimolante possibile che potesse capitare alla formazione di Luciano Spalletti, chiamata a riprendere la corsa per la volata finale.

Verona-Napoli | E’ il Napoli, scottato dal ko al Maradona, che affronta oggi, alle 15.00 al Bentegodi, la sfida piu’ complicata in questo turno di campionato, perché gioca in casa del Verona che Tudor con accortezza ha trasformato in una squadra da quartieri alti. Simeone, Caprari e Barak costituiscono un potenziale offensivo importante. Ma Spalletti conta di ritornare al successo puntando sulle qualità della squadra che si esprime a meraviglia in trasferta: 9 vittorie e 1 sconfitta sono un ottimo biglietto da visita potendo tra l’altro recuperare Lozano e Anguissa, che darà il cambio al malconcio Fabian Ruiz. Si ferma invece Meret.

Gli esperti Sisal vedono il pronto riscatto dei partenopei, vincenti a 2,10 contro il 3,40 dei padroni di casa, mentre si sale leggermente a 3,60 per il pari. I tre successi più recenti del Napoli sono stati tutti per 2-0: lo stesso risultato si gioca a 11,50, mentre quello a favore del Verona pagherebbe 21 volte la posta. Una rete di Victor Osimhen nel primo tempo è in quota a 4,60. Tudor si affida al bomber principe degli scaligeri, Giovanni Simeone, 15 reti stagionali, che al Napoli ha fatto male in quattro occasioni: farlo una quinta volta si gioca a 3,25.

Verona-Napoli, le probabili formazioni

Verona (3-4-2-1): Montipò; Casale, Günter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilic, Depaoli; Lasagna, Caprari; Simeone.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka; Lozano, Elmas, Insigne; Osimhen.

Dove vedere Verona-Napoli

Verona-Napoli sarà trasmessa in esclusiva da Dazn e sarà visibile in streaming, attraverso il download dell’app ufficiale dell’emittente – con relativa iscrizione e abbonamento – o attraverso una qualsiasi Smart TV.