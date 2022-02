Venezia-Napoli, probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv

Venezia-Napoli segna il ritorno in campo della formazione di Luciano Spalletti, che proverà ad approfittare del risultato del derby di Milano.

Venezia-Napoli | Oggi, alle ore 15, il Napoli scenderà in campo al Venezia, con l’obiettivo di ottenere i 3 punti, approfittando del risultato del derby di Milano di ieri pomeriggio. Luciano Spalletti ha ritrovato Ospina che nei giorni scorsi ha lavorato regolarmente con il gruppo. Tuanzebe, invece, ha svolto terapie e lavoro in palestra. Si è rivisto anche Ounas che ha fatto allenamento personalizzato in campo. Per il portiere colombiano ci sarà un posto in panchina perché tra i pali ci sarà Meret. La difesa non si toccherà rispetto al derby. Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui cercheranno di blindare il reparto. A centrocampo niente di nuovo: in cabina di regia Fabian e Lobotka. In attacco ci sarà Politano a destra visto l’infortunio di Lozano in Nazionale. Dall’altra parte Insigne è favorito su Elmas. Centrale Piotr Zielinski. Ballottaggio tra Mertens e Osimhen per una maglia da prima punta. Il nigeriano dovrebbe finalmente tornare da titolare.

In casa Venezia, invece, si blocca Kiyine. Nella partita contro il Napoli, Zanetti deve fare i conti con lo stop del centrocampista per un problema muscolare. Il tutto in una settimana dove il tecnico ha recuperato molti degli uomini assenti contro Empoli e Inter per infortuni e Covid. Con i partenopei sarà indisponibile Vacca, che rimarrà fuori qualche altra settimana dopo l’infortunio patito a Milano. In mezzo al campo dovrebbe esserci Fiordilino. Ci sarà Ebuehi dopo la parentesi in Coppa d’Africa con la Nigeria, mentre non ci sono squalificati. Diffidati, invece, sono Ceccaroni, Kiyine e Aramu. In attacco il problema potrebbe essere l’abbondanza, visto che la scelta è fra Henry, Aramu, Johnsen, Okereke, Nani e Nsame: difficile che quest’ultimo parta dall’inizio. Resta un positivo nel gruppo squadra, anche se la società ha preferito non comunicare il nome.

Lo stadio sarà esaurito (5.500 posti), con una folta rappresentanza napoletana: i biglietti sono introvabili da giorni. Il Venezia non vince in casa dal 3-2 del 7 novembre scorso rifilato alla Roma, mentre in campionato i tre punti mancano dallo 0-1 del 21 novembre a Bologna. Intanto prima di Venezia-Napoli sarà osservato un minuto di silenzio in memoria di Maurizio Zamparini. Non solo, gli arancioneroverdi giocheranno con il lutto al braccio per ricordare il presidente della fusione, che ha guidato la società dal 1987 e 2002 e che è morto all’età di 80 anni tra lunedì e martedì, in una clinica di Ravenna per l’aggravarsi delle condizioni dopo a una peritonite.

Venezia-Napoli, le probabili formazioni

Venezia (4-3-3): Romero; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Cuisance, Fiordilino (Ampadu), Busio; Aramu, Okereke, Nani. Allenatore: Paolo Zanetti.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore: Luciano Spalletti.

Dove vedere Venezia-Napoli

La sfida della ventiquattresima giornata di Serie A 2021-2022 Venezia-Napoli, di domenica 6 febbraio 2022, alle ore 15.00 sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming in esclusiva assoluta su DAZN. In tv, il match tra arancioneroverdi e azzurri sarà visibile esclusivamente su DAZN Channel al canale 409 del Digitale Terrestre oppure scaricando l’app di DAZN sulle smart tv abilitate. Altro metodo per assistere alla sfida tra veneti e campani è il collegamento alla smart tv di un dispositivo come TimVision Box, Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Xbox One, Play Station 4 o Play Station 5.