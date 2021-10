Vasco Rossi torna a Napoli: il 7 giugno 2022 concerto allo stadio “Maradona”

Vasco Rossi: martedì 7 giugno 2022 il re del rock italiano (che il 7 febbraio festeggerà i 70 anni) si esibirà dal vivo allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli. Biglietti in vendita dal 15 ottobre: ecco i prezzi.

Martedì 7 giugno 2022 è una di quelle date da segnare in rosso per i fan di Vasco Rossi. In quella serata, il re del rock italiano terrà un grande concerto allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli.

Il “Blasco” (che il prossimo 7 febbraio festeggerà i 70 anni) arriverà nella città partenopea nel corso del suo tour, che partirà da Milano il 24 maggio 2022 dopo due anni di stop alle esibizioni dal vivo.

Il suo è un ritorno, dopo il trionfale concerto del 3 luglio 2015, quando nell’allora stadio “San Paolo” 49mila fan andarono letteralmente in delirio per il suo concerto (e proprio in quel concerto venne registrato il film Tutto in una notte – Live Kom 015).

I biglietti per il concerto di Napoli di Vasco Rossi saranno in prevendita dal 15 ottobre su TicketOne e nelle prevendite abituali, con ulteriore prevendita dall’11 ottobre per il fan club sul circuito TicketOne.

Vasco Rossi al “Maradona” di Napoli: i prezzi dei biglietti

Tribuna Posillipo Gold Numerata: 86,25 euro;

Tribuna Posillipo Superiore Numerata: 69 euro;

Tribuna Posillipo Inferiore Parterre Numerata: 63,25 euro;

Distinti Superiori non Numerati: 50 euro;

Distinti Inferiore Numerato: 57,50 euro;

Settore Ospiti Non Numerato: 34,50 euro;

Curva Superiore Non Numerata: 37,95 euro;

Prato: 36,80 euro;

Tribuna Nisida Laterale Visibilità Limitata: 57,50 euro.