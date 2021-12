Varcaturo, bomba esplode nella notte davanti a una sala scommesse

Notte di paura a Varcaturo, località nel comune di Giugliano in Campania, dove un ordigno è esploso di fronte a una sala scommesse, distruggendo la vetrina.

Un ordigno è esploso la scorsa notte a Varcaturo, località nel Comune di Giugliano in Campania (Napoli). Danneggiata la vetrina di una sala scommesse in via Madonna del Pantano. L’esplosione, che non ha causato feriti, si è verificata intorno alle 2.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Giugliano che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini. Non si esclude alcuna pista, compresa quella del racket.