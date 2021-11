Valentina Lisitsa a Napoli ospite dell’Associazione Scarlatti

Giovedì 2 dicembre 2021 (ore 20.30), al Teatro Delle Palme, ci sarà il debutto assoluto per Napoli della pianista Valentina Lisitsa, eccellente interprete di Liszt e Rachmaninov, virtuosa della tastiera che affronterà quest’ultimo e Chopin.

Serata evento quella che si preannuncia per giovedì 2 dicembre 2021, quando al Teatro delle Palme si esibirà, per la prima volta a Napoli, la pianista Valentina Lisitsa, anche se è già stata ospite al Ravello Festival.

Eccellente pianista che troviamo ai vertici della scena mondiale, divenuta popolarissima sul web con le sue incredibili performance artistiche ottenendo più di 50 milioni di visualizzazioni, sulla piattaforma Youtube. Ancora una volta la nostra preziosa Associazione Scarlatti, ci propone una serata che definirei magica, sia per interprete che per programma visto che la pianista ucraina, emigrata da bambina negli USA, eseguirà un imperdibile programma dedicato al grande romanticismo pianistico di Chopin e Rachmaninov. Possiamo tranquillamente definire una favola moderna quella vissuta dalla fortunata Valentina Lisitsa.

Infatti, dopo una carriera iniziata all’età di 3 anni (stupefacente ma reale), nel 2007 stava per abbandonare quella che sarebbe poi diventata la carriera di una delle più grandi concertiste al mondo. Nulla di tutto ciò è avvenuto, poiché ebbe la grande e lungimirante idea di pubblicare il suo primo video, una registrazione dello Studio op. 39/6 di Sergei Rachmaninov, sulla piattaforma YouTube, raggiungendo un numero sbalorditivo di visualizzazioni, me compreso, devo confessarlo. È stato l’inizio di una carriera sui social network senza precedenti nella storia della musica classica.

Grazie a una dedizione incrollabile verso il suo pubblico e un approccio personale ai video, il suo canale YouTube ora registra oltre 650.000 abbonati e 147 milioni di visualizzazioni con una media di 75.000 visualizzazioni al giorno, mentre il suo account Spotify ha oltre 1 milione di ascoltatori al mese.

Nata a Kiev, in Ucraina, Valentina ha iniziato a studiare pianoforte all’età di tre anni e un anno dopo ha tenuto il suo primo recital pubblico. Si è diplomata al Conservatorio di Kiev, successivamente si è trasferita negli Stati Uniti e ha tenuto il suo debutto a New York nel 1995.

Ora Valentina divide il suo tempo tra Mosca e Roma. Proprio su Youtube la casa discografica Decca la ha notata, e ha deciso di investire sulla sua popolarità. “È stato un esperimento – ha dichiarato al New York Times il direttore creativo di Decca Niall O’Rourke – Altri musicisti classici sono molto attivi su Youtube, ma Valentina Lisitsa è stata uno dei primi ad avervi costruito una carriera di grande successo”.

“Sono passata dall’essere una musicista ad essere una imprenditrice – ha dichiarato la Lisitsa al Washington Post – cosa che nelle scuole di musica certo non ti insegnano”.

Questo singolare successo ha portato Valentina Lisistsa ad esibirsi in alcuni dei palchi più prestigiosi del mondo che includono uno spettacolare recital alla Royal Albert Hall di Londra davanti a un pubblico di 8000 persone nel giugno 2012 che ha consacrato la pianista come una delle star del panorama musicale internazionale.

Inoltre la sua particolare popolarità non ha sofferto durante la pandemia di COVID-19. Nel 2020 ha fondato la sua etichetta discografica QOR per raggiungere il suo pubblico in modo più diretto. Sotto l’etichetta QOR, ha già pubblicato una raccolta di Studi e Notturni di Chopin, un album dedicato a Johan Sebastian Bach, Pictures at an Exhibition di Mussorgsky, oltre a intraprendere un ampio progetto discografico con l’esecuzione integrale delle 32 sonate di Beethoven.

Biglietti: platea € 25; galleria € 20; ridotto giovani under 25 anni €12

Biglietti in vendita online presso il circuito Ticketonline.

Per informazioni: www.associazionescarlatti.it; info@associazionescarlatti.it

Infoline . 081 406011

Programma

Sergej Rachmaninov (1873 – 1943)

Variazioni sopra un tema di Corelli op. 42

Sonata n.2 in si bemolle minore op. 36 ( prima versione 1913)

Fryderyk Chopin (1810 – 1849)

Scherzo n.1 in si minore op 20

Scherzo n.2 in si bemolle minore op 31

Scherzo n. 3 in do diesis minore op. 39

Scherzo n. 4 in mi maggiore op. 54

Polonaise-Fantaisie in la bemolle maggiore op. 61