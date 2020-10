Uomini e Donne: Valentina e Germano lasciano il programma

U&D anticipazioni. Nell’ultima puntata del programma Valentina e Germano hanno salutato tutti e sono andati via insieme.

Arrivano le ultime anticipazioni di U&D. Nella puntata del 30 ottobre abbiamo visto Valentina e Germano andare via insieme per provare a vivere la loro storia lontano dalle telecamere.

Michele e Roberta discutono animatamente. La dama accusa il cavaliere di essere distante e disinteressato rispetto la loro conoscenza. Di contro Michele risponde alla dama dicendole di smettere di fare la primadonna.

Maria De Filippi suggerisce a Valentina e Germano di lasciare il programma per viversi la loro storia.

Nell’ultima puntata di Uomini e Donne abbiamo visto la coppia composta da Valentina e Germano lasciare il programma. I due erano ormai molto vicini e questa “fine” era già da tempo nell’aria.

Quello che forse i fan del dating show di Canale 5 non si aspettavano è il modo in cui questo è avvenuto.

Tutto parte quando Valentina dice che, dal litigio con Aurora, Germano è distante. Il cavaliere risponderà dicendo di essere molto insicuro, sui suoi sentimenti e sul fatto di essere pronto o meno a una relazione.

Inoltre, aggiunge, in quel momento non è preso mentalmente da Valentina. La dama, a queste parole, scoppia in lacrime e lascia lo studio. Successivamente Germano la va a prendere e lei si lascia convincere.

A questo punto interviene Maria De Filippi in persona, suggerendo alla coppia di lasciare il programma e di vivere la loro storia lontano dalle telecamere. I due riflettono sulla proposta e poi decidono di seguirla, abbandonando lo studio.

Roberta e Michele litigano: la dama accusa il cavaliere di essere distratto e disinteressato. In particolare Roberta non riesce a digerire il fatto che Michele veda altre dame, come dimostrato dalla rabbia mostrata dopo la visione dell’esterna tra Michele e Serena.

Michele, visibilmente infastidito dalle critiche di Roberta, le risponde di smettere di fare la primadonna e che lui non ha preso una sbandata per lei.

