Vaccino AstraZeneca a Napoli: 6 sanitari su 10 non si presentano alla convocazione

Continua la diffidenza nei confronti del vaccino AstraZeneca a Napoli: su 2.500 lavoratori del settore sanitario convocati, se ne sono presentati solo 1.042.

Anche gli operatori sanitari dimostrano una forte diserzione rispetto al vaccino AstraZeneca a Napoli. Ieri, infatti, sono stati convocati dall’Asl Napoli 1 2.500 lavoratori del settore sanitario, tra ordini professionali, cliniche private e altri settori sanitari. Di questi tra la Stazione Marittima e la Mostra d’Oltremare si sono presentati 1.042 cittadini, cioè il 41.68%. A questi cittadini sono stati somministrati 972 dosi di AstraZeneca e 70 di Pfizer (per patologie incompatibili con AstraZeneca). Gli assenti sono stati 1.458.

Sale invece l’adesione delle forze dell’ordine ai vaccini AstraZeneca a Napoli. L’Asl Napoli 1 riporta che hanno aderito in 191 sui 225 convocati, l’84,89%. Ai vaccinati, 176 hanno avuto la somministrazione dell’AstraZeneca e 15 del Pfizer per patologie incompatibili con AstraZeneca.

Tutto regolare come al solito alla Mostra d’Oltremare dove erano stati convocati 49 cittadini di oltre 80 anni per la seconda dose di Pfizer e si sono presentati in 41. Intanto ieri è arrivata in Campania la prima parte della spedizione settimanale di 120.000 dosi di vaccino Pfizer che si concluderà con la seconda parte in arrivo oggi.