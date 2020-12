Vaccino anti-covid Moderna, arriva il via libera degli esperti Fda

Dopo quello sviluppato dalla Pfizer, gli esperti della Food and Drug Administration (Fda) hanno dato il via libera all’autorizzazione di emergenza per il vaccino anti-Covid Moderna.

Via libera da parte degli esperti della Food and Drug Administration (Fda) all’autorizzazione di emergenza per il vaccino anti-Covid Moderna. E’ quanto si legge in una nota. Ora dovrà essere la stessa Fda ad approvare definitivamente il vaccino come accaduto nel caso di quello sviluppato dalla Pfizer.

“Dopo l’esito positivo della riunione del comitato in merito al vaccino Moderna per Covid-19, la Food and Drug Administration degli Stati Uniti ha informato l’azienda che lavorerà rapidamente verso la finalizzazione e il rilascio di un’autorizzazione per l’uso di emergenza”, hanno assicurato il commissario della Fda Stephen M. Hahn, e Peter Marks, direttore del Center for Biologics Evaluation and Research dell’agenzia.

Sono stati anche informati “i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) e l’operazione Warp Speed, in modo che possano eseguire i loro piani per la distribuzione tempestiva del vaccino”.