Vaccino per anziani alla Mostra d’Oltremare: l’imprenditore Serafino Perugino (che ieri ha accompagnato la madre a vaccinarsi) ha segnalato la presenza di lunghe file. In attesa c’era anche l’attore Maurizio Casagrande col padre: “Vergogna” (GALLERY e VIDEO).

Nella giornata di ieri, giovedì 11 marzo, si sono verificate lunghe file all’esterno della Mostra d’Oltremare di Napoli, dove numerosi anziani over 80 erano in attesa di sottoporsi al vaccino anti Covid 19.

La denuncia è arrivata da parte dell’imprenditore Serafino Perugino (presidente della FF Napoli, squadra di Calcio a 5), che aveva accompagnato la madre a vaccinarsi: “All’interno dei padiglioni l’assistenza è stata splendida -riporta l’Ansa- Ma non è degno di un Paese civile far attendere ore e ore, in fila e in piedi, persone anziane, molte anche claudicanti, assembrate, per la somministrazione del vaccino”.

“All’esterno della Mostra, – prosegue – c’era una fila interminabile di vetture, e anche questo è un problema da risolvere”.

Vaccino anti Covid 19 per over 80 alla Mostra d’Oltremare, la denuncia: “Molte ore in fila” 1 di 3

Perugino ha inoltre sottolineato che “mia madre sta tutto sommato bene, ma dopo tutta quest’attesa è crollata per la stanchezza. Sono riuscito a farmi dare una sedia a rotelle sulla quale farla accomodare, manifestando ad alta voce tutta la mia disapprovazione.

Non oso immaginare a quale supplizio siano invece esposti gli anziani, e lì ce n’erano tanti, che non hanno un figlio, un nipote o un parente che si possa battere per loro. Spero vivamente che si faccia subito qualcosa per evitare questo supplizio alle persone fragili”.

Ieri alla Mostra d’Oltremare c’era anche l’attore Maurizio Casagrande, il quale ha accompagnato il padre, l’attore Antonio Casagrande (che proprio oggi compie 90 anni), a vaccinarsi. L’attore ha mostrato la sua indignazione per le lunghe attese cui sono stati costretti vari anziani attraverso un video sui social:

“Questa è la fila per delle persone anziane che devono fare il vaccino, l’unica cosa che mi viene da dire a chi ha organizzato questo è: Vergogna. Hanno detto di venire puntuali alle 14 e questa è la situazione, file a destra e a sinistra”. Casagrande ha poi postato un altro video, registrato dopo aver accompagnato il padre a casa: “Ce l’abbiamo fatta, ci abbiamo messo due ore”.