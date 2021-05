Vaccino anti Covid-19 nella Asl Napoli 3: nel weekend J&J per gli over 18: come prenotarsi

Ecco come prenotarsi per avere nel weekend l’inoculazione del vaccino Johnson & Johnson monodose per i cittadini dai 18 anni in su dell’Asl Napoli 3 Sud.

Saranno circa tremila le dosi di vaccini J&J disponibili per i cittadini dai 18 anni in su dell’Asl Napoli 3 Sud dalle 20:00 alle ore 24:00 nei giorni di sabato e domenica 22 e 23 maggio. Il vaccino utilizzato sarà il Janssen, vaccino Johnson & Johnson monodose. Per prenotarsi occorre fare domanda collegandosi a: https://opendayvaccini.soresa.it/ dalle ore 22:00 di oggi 20 maggio 2021. I residenti sul territorio Asl Napoli 3 Sud saranno convocati presso i vari centri vaccinali territoriali per ordine di iscrizione tramite sms.

Per poter effettuare la registrazione sono indispensabili: codice fiscale, numero tessera sanitaria, indirizzo e-mail, numero di cellulare. Tutte le informazioni sul sito www.aslnapoli3sud.it al link tutto sulle vaccinazioni.