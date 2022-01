Vaccino anti Covid 19 nella Asl Napoli 2: dal 13 gennaio somministrazioni solo su prenotazione

Vaccino anti Covid 19 nella Asl Napoli 2: mercoledì 12 gennaio sospensione delle attività in mattinata (ad esclusione di quanti si sono già prenotati per i richiami).

Domani, mercoledì 12 gennaio, tutti i centri vaccinali della terraferma dell’ASL Napoli 2 Nord si fermeranno per la mattinata (ad esclusione di quanti sono già prenotati per i richiami) a causa della mancanza dei vaccini. L’Azienda, si legge in una nota, prevede di terminare entro oggi la dotazione di vaccini settimanale che le viene consegnata dalla struttura commissariale nazionale.

Al momento i 21 centri vaccinali dell’ASL Napoli 2 Nord stanno lavorando a pieno regime, facendo registrare mediamente 12000 vaccinazioni al giorno, contro le poche centinaia di somministrazioni che si registravano nei giorni precedenti il Natale. Mercoledì 12 gennaio le attività degli hub vaccinali riprenderanno ad accesso diretto a partire dalle ore 14.00 e proseguiranno filo alle ore 20.00 (ultimi accessi alle ore 19.00).

Per gestire al meglio la dotazione di vaccini disponibili, in ragione della grande richiesta dei cittadini, a partire da giovedì 13 gennaio le vaccinazioni riprenderanno avvalendosi del sistema delle prenotazioni sulla piattaforma regionale http://adesionevaccinazioni.soresa.it​ e limitando le vaccinazioni ad accesso diretto alle sole giornate di Open Day che saranno comunicate dall’ASL. Il sistema delle prenotazioni sarà introdotto anche per ridurre la ressa dei cittadini fuori i centri vaccinali; una condizione questa, che aveva determinato anche casi di aggressione al personale dell’ASL.

Attualmente l’ASL Napoli 2 Nord ha somministrato 1.800.000 dosi a circa 770.000 cittadini residenti sul proprio territorio, raggiungendo una copertura vaccinale di oltre l’80% della popolazione arruolabile.

Le vaccinazioni pediatriche saranno eseguite anche presso i centri di vaccinazione infantile presenti presso i Distretti Sanitari oltreché nei due hub vaccinali dedicati ai bambini:

Casina Vanvitelliana di Bacoli – tutti i pomeriggi;

Istituto Cartesio di Villaricca – tutti i pomeriggi.

I centri vaccinali attivi presso l’ASL Napoli 2 Nord

Distretto 35 Pala-Trincone – Monteruscello – POZZUOLI;

Distretto 35 Casina Vanvitelliana – BACOLI;

Distretto 36 Palazzetto dello Sport – Via Fondo Basso – ISCHIA;

Distretto 36 Comune di Procida – Via Libertà n 12bis;

Distretto 37 VIII Circolo Didattico – Lago Patria – Via Signorelli a Patria – GIUGLIANO;

Distretto 39 Tendo Struttura – Via Napoli – VILLARICCA;

Distretto 40 Palestra Liceo E. Segrè – via Crispi 98 – MUGNANO;

Distretto 41 Via Sepano c/o Caserma Guardia Finanza- FRATTAMAGGIORE;

Distretto 41 Biblioteca Comunale – Via Filippo Turati – FRATTAMINORE;

Distretto 44 Palazzo Lu.Mo. – AFRAGOLA;

Distretto 46 Palestra Comunale – Via S. Buonincontro – ACERRA.