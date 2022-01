Vaccino anti Covid 19 nella Asl Napoli 1: orari di hub e distretti Asl fino al 16 gennaio

Vaccino anti Covid 19 nella Asl Napoli 1: ecco gli orari fino a domenica 16 gennaio per le somministrazioni per adulti e bambini presso gli hub vaccinali e i distretti sanitari di base.

La Asl Napoli 1 ha reso noti gli orari fino a domenica 16 gennaio degli hub vaccinali e dei Distretti Sanitari di Base per la somministrazione del vaccino anti Covid 19.

Come ormai accade da tempo, si procede senza prenotazione obbligatoria e senza limiti territoriali per gli hub (basta essere residenti in Campania). Previste anche giornate e fasce orarie esclusivamente dedicate alle vaccinazioni per i bambini nella fascia 5-11 anni.

Le vaccinazioni ai bambini possono essere inoltre somministrate presso gli studi dei pediatri che aderiscono alla campagna vaccinale e presso gli istituti scolastici aderenti (a Napoli 17 scuole sono diventate anche hub vaccinali).

Asl Napoli 1: gli orari degli hub vaccinali anti Covid 19 fino al 16 gennaio

Mostra d’Oltremare (dai 12 anni agli over 80)

giovedì 13 gennaio – dalle 9 alle 20;

venerdì 14 gennaio – dalle 9 alle 20;

sabato 15 gennaio – dalle 9 alle 13;

domenica 16 gennaio – non attivo.

Mostra d’Oltremare (dai 5 agli 11 anni)

sabato 15 gennaio – dalle 14 alle 20;

domenica 16 gennaio – dalle 9 alle 20.

Fagianeria Real Bosco di Capodimonte (dai 12 anni agli over 80)

giovedì 13 gennaio – dalle 9 alle 20;

venerdì 14 gennaio – dalle 9 alle 20;

sabato 15 gennaio – dalle 9 alle 20;

domenica 16 gennaio – dalle 9 alle 20.

Vaccino anti Covid 19 nella Asl Napoli 1: orari Distretti sanitari di Base

Nei distretti sanitari di base le vaccinazioni verranno effettuate dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16:30, mentre il sabato dalle 9 alle 13:30. Le vaccinazioni nella fascia di età tra i 5 e gli 11 anni verranno effettuate esclusivamente il mercoledì dalle ore 14 alle 18. Ecco tutti i 10 distretti sanitari presenti a Napoli:

DSb 24 (Chiaia, San Ferdinando Posillipo): corso Vittorio Emanuele 691;

DSb 25 (Bagnoli, Fuorigrotta): via Davide Winspeare 67;

DSb 26 (Pianura, Soccavo): via Scherillo 12;

DSb 27 (Arenella, Vomero): via San Gennaro Antignano 2;

DSb 28 (Chiaiano, Piscinola, Marianella): via della Resistenza 25;

DSb 29 (Stella, San Carlo all’Arena): via San Gennaro dei Poveri 25;

DSb 30 (Secondigliano, Miano, San Pietro a Patierno): via IV Aprile 50;

DSb 31 (Avvocata, Montecalvario, San Giuseppe, Porto, Mercato, Pendino): via Egiziaca a Forcella 18;

DSb 32 (Ponticelli, Barra, San Giovanni a Teduccio): via Bernardo Quaranta 2B;

DSb 33 (San Lorenzo, Vicaria, Poggioreale): via Acquaviva 64.