Vaccino anti Covid 19 in Campania: via libera alla terza dose per tutti

Vaccino anti Covid 19 in Campania: la riunione tra il governatore Vincenzo De Luca e i dirigenti di Asl e Aziende ospedaliere ha portato all’ok alla terza dose per tutti dopo sei mesi dall’ultima somministrazione.

Ok alla terza dose del vaccino anti Covid 19 in Campania per tutti i cittadini. Nel corso della riunione convocata dal Presidente Vincenzo De Luca con i dirigenti delle Asl e delle Aziende Ospedaliere della Campania, è stato confermato che le vaccinazioni con terza dose, trascorsi i sei mesi dall’ultima somministrazione, sono aperte a tutti i cittadini della Campania senza limiti di fasce di età o di categorie. Per le terze dosi, si legge in una nota di Palazzo Santa Lucia, “ci si può rivolgere direttamente ai centri vaccinali senza alcuna prenotazione.

Resta la priorità assoluta delle dosi “booster” per il personale sanitario, quello delle Rsa e del personale scolastico. Ma ogni cittadino che voglia, può essere immediatamente vaccinato”.