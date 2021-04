Vaccino anti Covid 19 in Campania: superato il milione di somministrazioni

Vaccino anti Covid 19 in Campania: l’Unità di Crisi annuncia il superamento del milione di somministrazioni (274.367 persone hanno ricevuto anche la seconda dose).

È ancora presto (anzi prestissimo) per raggiungere il traguardo della Campania immune dal Covid 19, ma iniziano ad arrivare i primi dati che fungono da buon auspicio.

L’Unità di Crisi della Regione Campania ha infatti comunicato che i dati aggiornati delle vaccinazioni alle ore 13.30 di oggi, giovedì 8 aprile, parlano del raggiungimento della soglia del milione di somministrazioni di dosi. Complessivamente, sono stati vaccinati con la prima dose 725.991 cittadini. Di questi 274.367 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale: 1.000.358.

Un traguardo certamente non da sottovalutare, soprattutto se si tiene conto del fatto che, come sottolineato anche oggi dal governatore, Vincenzo De Luca, la Campania (“regione più penalizzata d’Italia”) non ha ancora ricevuto dal Governo 176mila vaccini.

Vaccino anti Covid 19 in Campania: in arrivo 148mila dosi di Pfizer

Le scarse forniture hanno portato a ritardi nella somministrazione del vaccino alle categorie prioritarie (over 80 e pazienti fragili), dovuti anche alle incertezze su AstraZeneca (in attesa dell’auspicato ok dell’Aifa per Sputnik, vaccino per cui la Regione Campania ha già raggiunto un accordo). Intanto, Palazzo Santa Lucia ha annunciato per la prossima settimana la consegna di 148mila dosi del vaccino Pfizer. Una dotazione più alta, dovuta anche al fatto che i vaccini AstraZeneca da oggi vengono somministrati agli over 60.

Per quanto riguarda Johnson & Johnson, la prima consegna è stata annunciata all’Unità di Crisi per dopo il 16 aprile, ma non è stato ancora fornito un numero di dosi che verranno consegnate.

L’obiettivo e la sfida lanciata da Vincenzo De Luca sono ormai noti, ovvero immunizzare la Campania entro la fine dell’estate per la definitiva ripartenza: una sfida assolutamente da vincere.