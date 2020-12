Vaccino anti Covid 19 in Campania: si parte il 15 gennaio?

Vaccino anti Covid 19: potrebbe essere venerdì 15 gennaio l’attesa data per la distribuzione delle prime dosi a tutte le regioni. In Campania ne arriveranno 340mila (destinate a 170mila persone).

Il vaccino anti Covid 19 della Pfizer sta per arrivare in Italia e si inizia a parlare anche della data per la distribuzione delle prime dosi alle regioni. Alla Campania ne andranno 340mila, destinata a 170mila persone tra operatori sanitari, anziani e categorie a rischio.

Come riporta “Il Mattino”, potrebbe essere venerdì 15 gennaio il giorno della partenza per l’attesissima campagna di vaccinazione contro il Covid in Campania. I primi frigoriferi speciali per lo stoccaggio delle dosi sono già arrivati sul territorio e altri ancora giungeranno entro il prossimo 20 dicembre. Proprio ieri, dalla direzione Salute della Regione Campania è partita una nota all’indirizzo dei manager di Asl e ospedali: la sollecitazione proviene dal commissario Domenico Arcuri. Si tratta di un file da compilare entro domani per avviare la ricognizione delle strutture organizzative coinvolte in vista della fase di somministrazione del vaccino.

Tra le varie richieste, i dettagli sul personale delle farmacie ospedaliere, oltre che sulla composizione delle equipe vaccinali (medici, infermieri, operatori sociosanitari e amministrativi, da rendere reperibili sette giorni su sette con turni giornalieri di otto ore) e sul personale mobile (un medico e un infermiere) per raggiungere Rsa e anziani a domicilio. L’Unità di crisi ha già individuato 25 punti di stoccaggio. A Napoli città un ruolo centrale sarà affidato all’Ospedale del mare, mentre per la Asl Napoli 2 saranno coinvolti gli ospedali di Pozzuoli, Ischia, Giugliano e Frattamaggiore. Per l’Asl Napoli 3, due i siti di stoccaggio: Nola-Pollena e Castellammare-Gragnano. Per quanto riguarda Caserta, coinvolti gli ospedali di Aversa, Marcianise, Maddaloni, Sessa Aurunca e Piedimonte Matese. Stesso discorso per le Asl di Avellino, Benevento e Salerno.

Passaggio fondamentale per l’avvio della campagna di vaccinazione sarà l’ok dell’Ema (l’Agenzia europea del farmaco) alla domanda di valutazione del vaccino fatta da Pfizer e BioNTech. La risposta su tale vaccino (i cui studi hanno già dimostrato una efficacia pari al 95%) è attesa per il 29 dicembre. Da gennaio 2021 saranno poi somministrate in Italia 3,4 milioni di dosi utili per 1,7 persone (il vaccino richiederà infatti un richiamo dopo la prima iniezione, da fare dopo tre settimane).

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha inoltre recentemente sottolineato che il vaccino sarà gratuito (ma per ora non obbligatorio) per tutti gli italiani, con 202 milioni di dosi già opzionate, rimarcando che “il cuore della campagna vaccinale sarà tra la prossima primavera e l’estate”.