Vaccino anti Covid 19 in Campania: mercoledì arrivano 215mila dosi di Pfizer

Vaccino anti Covid 19 in Campania: l’Unità di crisi regionale annuncia per mercoledì 12 maggio l’arrivo di 215 mila dosi di Pfizer.

Questa settimana si è aperta con una brutta battuta d’arresto per la campagna di inoculazione del vaccino anti Covid 19 in Campania, visto che la mancanza di dosi Pfizer ha costretto gli hub di Capodichino e della Mostra d’Oltremare di Napoli alla chiusura per lunedì 10, martedì 11 e la mattina di mercoledì 12 maggio (almeno fino alle 14). Tuttavia, già mercoledì 12 maggio è previsto l’arrivo in Campania di 215mila dosi di Pfizer.

Lo annuncia Ugo Trama, componente dell’Unità di crisi della Regione Campania: “E’ un numero ancora insufficiente – spiega a “Repubblica” – ma a Pfizer si aggiungono anche 35 mila dosi di Moderna in arrivo dopo qualche giorno. Infine, dosi di Johnson and Johnson, ma in quantità limitata, che stiamo usando per le persone da intercettare una sola volta in quanto è un vaccino monodose. Lo stiamo usando, ad esempio, negli istituti penitenziari e saranno quelli che andranno alle farmacie, dove prevediamo di iniziare tra fine maggio e inizio giugno”.

Riguardo i vaccini che la Campania deve recuperare, Trama sottolinea inoltre “che la struttura commissariale ha assicurato l’arrivo di 100mila dosi aggiuntive in Campania per superare la sperequazione. Queste 100 mila dosi arriveranno nel mese di maggio ma con una fornitura settimanale, quindi non arriveranno con una sola fornitura tutti insieme”, puntualizzando che “per giugno il target che noi ci siamo posti e abbiamo comunicato è di 60mila somministrazioni al giorno”.