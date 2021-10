Vaccino anti Covid 19 in Campania, De Luca: “Ok a terze dosi per anziani, fragili e personale sanitario” (VIDEO)

Vaccino anti Covid 19 in Campania: il governatore Vincenzo De Luca ufficializza l’avvio delle somministrazioni delle terze dosi anche per il personale sanitario.

Nella consueta diretta Facebook del venerdì, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, annuncia il piano per le terze dosi del vaccino anti Covid 19. Un piano che sarà “senza categorie”, ma che per ora darà priorità ad “anziani, pazienti fragili e personale sociosanitario”.

Tuttavia, se da un lato i dati sono “tranquillizzanti”, dall’altro a De Luca non piace “il dato per le seconde dosi di vaccino: in Campania abbiamo fatto 7 milioni e 750mila somministrazioni su 6 milioni di abitanti, ma le seconde dosi sono solo 3 milioni e 600mila. E non va bene”.

Il numero uno di Palazzo Santa Lucia stigmatizza poi ancora una volta le varie prese di posizione no Green Pass: “Ho visto un vicequestore, Nunzia Schillirò -tuona De Luca – che si è esibita su un palco no vax contro il Green Pass che violerebbe la Costituzione. Mi auguro che ci sarà un intervento dal Ministro dell’Interno, dal capo della Polizia”.

L’attenzione di De Luca va anche oltre il Covid 19 dal punto di vista della sanità: “Dalla prossima settimana -anticipa il governatore – avremo incontri con i direttori di Aziende e Asl per riprendere con forza il tema delle liste d’attesa. Dobbiamo ridurre a tempi ragionevoli. Dobbiamo riprendere gli screening oncologici, abbattere i parti cesarei per le primipare e così via.

Questo lavoro ha avuto dei ritardi nei due anni che abbiamo alle spalle. Deve riprendere con grande forza perché oltre il covid ci sono tante malattie che domandano cura, attenzione”.