Vaccino anti Covid 19: il camper dell’Asl Napoli 1 al centro La birreria di Miano

Vaccino anti Covid 19 a Napoli: fino a domenica 16 maggio il camper dell’Asl Napoli 1 sarà nel parcheggio del centro commerciale La Birreria (dove saranno convocati i cittadini della VII Municipalità già registrati sulla piattaforma).

- Advertisement -

Dopo i quartieri Sanità e Ponticelli, il camper della Asl Napoli 1 Centro approda a Miano (quartiere di Napoli Nord) per somministrare il vaccino anti Covid 19.

Da ieri, giovedì 13 maggio, e fino a domenica 16 maggio (dalle 8.30 alle 18), l’unità mobile dell’Asl Centro sarà all’interno del parcheggio del Centro Commerciale La Birreria (sito in Piazza Madonna Dell’Arco).

Come riporta “Fanpage”, l’iniziativa non un open day vaccinale, visto che saranno vaccinati solo i cittadini residenti nella VII Municipalità (Miano- Secondigliano – San Pietro a Patierno) che risultino già prenotati sulla piattaforma Soresa e che saranno convocati, come consuetudine, tramite sms.