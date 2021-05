Vaccino anti Covid 19, il 18 maggio nuovo Astra Day a Caserta: ecco come prenotarsi

Vaccino anti Covid 19 alla caserma Ferrari Orsi della Brigata Garibaldi di Caserta: martedì 18 maggio altre 24 ore no-stop aperta a tutte le età per la somministrazione delle dosi AstraZeneca.

Come già la scorsa settimana all’ospedale di Marcianise e in questi ultimi giorni alla caserma Ferrari Orsi della Brigata Garibaldi, la Asl di Caserta va avanti come un treno e ha fissato un altro Astra Day anti Covid 19 per la giornata di martedì 18 maggio, ancora presso la Caserma Brigata Garibaldi.

Una 24 ore no-stop dalle 6 del 18 maggio alle 6 del 19 maggio, nel corso della quale saranno somministrate le dosi del vaccino AstraZeneca, ancora una volta per tutti gli utenti (over 18 anni) residenti nei Comuni afferenti all’ASL Caserta: previste 6000 somministrazioni.

Per i residenti nei comuni della Asl di Caserta che intendono partecipare, è obbligatorio registrarsi all’indirizzo https://web.aslcaserta.it/AstraDayGaribaldi. Il portale per la registrazione sarà attivo a partire dalle ore 6 di sabato 15 maggio.

Per poter correttamente effettuare la registrazione sono indispensabili: Codice fiscale, Numero tessera Sanitaria, Indirizzo e-mail, Numero di telefono cellulare. Al termine della procedura, bisogna stampare una cedola di prenotazione che dovrà essere poi consegnata al centro vaccinale.