Vaccino anti Covid 19: camper Asl Napoli 1 alla Villa Floridiana fino al 6 giugno

Vaccino anti Covid 19 a Napoli: il camper dell’Asl Napoli 1 farà tappa presso la Villa Floridiana fino a domenica 6 giugno. Rinviata la tappa a Castel Sant’Elmo.

Si è conclusa con massima felicità e soddisfazione collettiva la prima giornata di campagna vaccinale davanti al Museo Duca di Martina nella Villa Floridiana. La giornata è stata caratterizzata dalla consueta efficienza dell’équipe tecnica e sanitaria e da un perfetto coordinamento di tutti, a partire dal personale MiC, all’interno della bella e rasserenante cornice di uno dei parchi più amati di Napoli.

Grazie all’efficace organizzazione, la Direzione generale della ASL Napoli 1, di concerto con la Municipalità Vomero Arenella e con la nostra Direzione regionale Musei, ha deciso di proseguire le attività di vaccinazione nel parco vomerese per l’intero weekend, rimandando a una successiva data il trasferimento del centro vaccinale mobile a Castel Sant’Elmo, dove si sarebbe dovuto spostare per la giornata conclusiva di domenica 6 giugno.

Per tutto il fine settimana ci si potrà quindi vaccinare – dalle 9 alle 19 – nella postazione della Villa Floridiana a condizione di essersi prenotati sulla piattaforma.

Come già previsto, il Museo Duca di Martina sarà regolarmente aperto al pubblico e per i visitatori resterà attivo il percorso differenziato con accesso da via Domenico Cimarosa, mentre l’accesso per i vaccinandi sarà esclusivamente da via Aniello Falcone.