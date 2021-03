Vaccino anti Covid 19 a Napoli: in arrivo altri tre centri vaccinali

Vaccino anti Covid 19 a Napoli: oltre alla Mostra d’Oltremare le somministrazioni saranno effettuate anche al Bosco di Capodimonte, alla Stazione Marittima e al Museo Madre.

Non solo il centro vaccinale della Mostra d’Oltremare, attivo dallo scorso gennaio. La città di Napoli è pronta per accogliere altri tre hub per accelerare sempre di più la campagna di vaccinazione contro il Covid 19.

I nuovi centri saranno collocati al Bosco di Capodimonte, alla Stazione Marittima e al Museo Madre, per una capacità massima di 3800 vaccinazioni al giorno (che si aggiungeranno alle 4500 potenziali del polo fieristico di Fuorigrotta). I tre nuovi centri di somministrazione dei vaccini nell’Asl Napoli 1 avranno una dotazione complessiva di 21 box vaccinali, che si aggiungono ai 15 della Mostra d’Oltremare. L’hub della Fagianeria nel Bosco di Capodimonte verrà consegnato giovedì della prossima settimana e disporrà di 7 box vaccinali, per una capacità massima di 1300 vaccinazioni al giorno. Ciascuno sarà dotato di medico e infermiere. Si entrerà da Porta Miano dove c’è il parcheggio esterno.

Una navetta consentirà di raggiungere la Fagianeria: previsti biglietti scontati alla riapertura per chi si vaccina. A questo hub faranno riferimento oltre a Capodimonte anche i quartieri di Miano, Scampia e Secondigliano. Il centro vaccinale del Museo Madre, riguarderà invece i cittadini del Centro storico. È dotato di 4 box per un massimo di 700 vaccinati al giorno. Anche in questo caso. previsti biglietti scontati alla riapertura per chi si vaccina.

Infine, il centro vaccinale della Stazione Marittima in piazza Municipio sarà formato da 10 box per un massimo di 1800 vaccinazioni quotidiane.