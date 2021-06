Vaccini Covid 19, stop a Johnson&Johnson tutte le dosi ritirate dalle farmacie

La Federfarma Napoli sospende e avvia il ritiro dalle farmacie dei vaccini Johnson&Johnson in seguito alle dichiarazioni rese oggi dal presidente Vincenzo De Luca.

La Federfarma Napoli invia una nota urgente nella quale viene comunicato lo stop dei vaccini Johnson&Johnson con ritiro immediato dalle farmacie che erano state autorizzate a procedere con la campagna di vaccinazione.

Ecco la nota:

In considerazione delle dichiarazioni rilasciate in data odierna dal presidente della Regione Campania, on. Vincenzo De Luca, (“da oggi, non somministriamo più dosi di vaccino a vettori virali, a nessuna fascia di età”), è da ritenersi, di fatto sospesa la campagna di vaccinazione in farmacia attraverso il vaccino Johnson&Johnson.

La nota prosegue con la comunicazione che potrebbe esserci la possibilità di una rimodulazione della campagna di vaccinazione con l’utilizzo di vaccini Pfizer e Moderna.