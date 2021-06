Vaccini anti Covid 19, De Luca sul caso AstraZeneca: “Figliuolo e Speranza devono dimettersi”

Covid 19: il governatore della Campania Vincenzo De Luca invita il commissario all’emergenza e il ministro della Salute a dimettersi dopo il “caos informativo” sul vaccino AstraZeneca.

Parlando con la stampa al termine dell’inaugurazione di un nuovo reparto di terapia intensiva al policlinico Vanvitelli di Napoli, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, è tornato a parlare del “caos informativo” riguardante il vaccino AstraZeneca, invitando alle dimissioni sia il commissario all’emergenza Covid 19, il generale Francesco Figliuolo, che il ministro della Salute, Roberto Speranza.

Come sempre, il numero uno di Palazzo Santa Lucia sposa il motto “pane al pane, vino al vino”: “Mi è capitato di ascoltare il generale con il medagliere (intervenuto ieri a “Domenica In”, ndr) il quale ci ha raccontato tranquillamente che su AstraZeneca hanno dato 10 comunicazioni diverse, come se lui fosse un turista svedese. Qualcuno -attacca- glielo dovrebbe ricordare che il commissario al Covid è lui e quindi, in questi casi, o si dimette il commissario o il ministro della salute o preferibilmente si dimettono tutti e due e se ne vanno a casa, che sarebbe la cosa migliore. Quella comunicazione demenziale ha determinato un rallentamento drammatico e una crisi di fiducia in milioni di cittadini”.

E sulla nuova ordinanza che ha stabilito il prolungamento dell’obbligo di mascherina all’aperto in Campania, il governatore ha ribadito che “tenere la mascherina non è un grandissimo sacrificio a fronte del rischio che corriamo con la variante Delta. In Campania bisogna tenere la mascherina sempre poi è chiaro che se vai a mare o se sei a pranzo in un ristorante te la togli, ma è un’assoluta ipocrisia dire, come dicono a Roma al ministero, che ti porti la mascherina in tasca.

È una doppia idiozia, intanto perché le mascherine sono contagiate sulla superficie esterna, quindi se me la porto in tasca quando la prendo io mi infetto la mano; poi, che significa dire te la metti quando c’è un assembramento? Ti devi mettere la mascherina. sempre, tranne che ovviamente se stai a mare, vai a fare footing alle 8 di mattina, stai in un parco”.