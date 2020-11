Un Posto al Sole, anticipazioni dal 9 al 13 novembre. Serena è pronta a raggiungere Filippo a Tenerife.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Un Posto al Sole, dal 9 al 13 novembre. In queste puntate vedremo Serena prepararsi per raggiungere Filippo a Tenerife, con Leonardo che non la prende benissimo.

Un imprevisto, però, rischia di far saltare la partenza. Sempre a proposito di Leonardo scopriamo anche che la sua amicizia con Niko comincia a vacillare, visto l’atteggiamento freddo di quest’ultimo.

Vediamo adesso le anticipazioni più nel dettaglio.

Serena si accinge a raggiungere Filippo a Tenerife, ma intanto cresce il risentimento di Leonardo. Marina cerca di capire quale sia il legame tra Roberto e Lara. Bianca sembra non sopportare la presenza di Irene a casa.

Serena è pronta a partire per Tenerife quando un anomalo e sospetto inconveniente rischia di fermarla. L’assegnazione di una casa popolare a una famiglia italiana di etnia Rom sarà per Giulia l’occasione di verificare ancora una volta quanto sia forte il pregiudizio nei confronti di alcune minoranze.

Clara è ormai prossima a dare un figlio ad Alberto, mentre lui sembra disinteressato e affronta il primo giorno di lavoro presso l’agenzia di Barbara Filangieri.