Uomini e Donne Vip: Silvia Toffanin conduttrice?

Uomini e Donne Vip, anticipazioni. Secondo le ultime anticipazioni Silvia Toffanin sarà la conduttrice del programma.

Arrivano le ultime anticipazioni su Uomini e Donne Vip. Il programma, in versione Vip, dei sentimenti di Canale 5 dovrebbe sostituire Temptation Island, nonostante il buon successo raccolto dal programma nella scorsa edizione.

Era già da un po’ che si vociferava che Maria De Filippi e la Mediaset pensavano alla sostituzione del programma e, a quanto pare, quest’anno è la volta buona. E, quindi, è già partito il toto-nomi per il cast del programma.

Stando alle ultime news, i primi nomi per il trono di Uomini e Donne Vip sono di alto profilo. Valeria Marini e Pamela Prati sarebbero le due troniste pronte a trovare l’amore nel dating show di Maria De Filippi.

Inoltre, anche Antonio Zequila, reduce dall’esperienza lampo a L’Isola dei Famosi 2022, sarebbe della partita e si siederebbe su un trono. Se la versione Vip rispetterà quanto accade nella versione classica, manca ancora un nome per il trono.

Come opinionisti è confermata la presenza di Tina Cipollari e Gianni Sperti, il duo storico del programma. Alla conduzione, come è prassi nella stagione estiva, Maria De Filippi lascerà il timone per accomodarsi dietro le quinte.

E’ proprio a proposito della sostituta, probabile, della De Filippi che le notizie si fanno più interessanti. Dopo un corteggiamento durato anni, per gli altri programmi prodotti da Maria, pare che alla fine Silvia Toffanin abbia capitolato.

Sarà infatti lei, stando alle insistenti voci, la conduttrice del programma, contemporaneamente al programma Verissimo, che la Toffanin non lascerà durante la stagione estiva.

