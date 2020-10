Uomini e Donne, anticipazioni: Valentina lascia il programma

82

/ 100





Powered by Powered by Rank Math SEO



Uomini e Donne, anticipazioni. Aurora attacca Valentina per le foto pubblicate con Germana e la dama rivela che i due si sono fidanzati.

Arrivano le ultime anticipazioni dal trono over di Uomini e Donne. In studio Aurora Tropea attacca Valentina Autiero per le foto pubblicate nel fine settimana in cui era in compagnia di Germano.

Per giustificarsi Valentina fa una grande rivelazione che sorprende tutti. Gianni Sperti e Armando Incarnato attaccano a loro volta Aurora per il poco tatto dimostrato e per gli attacchi esagerati nei confronti di Valentina.

Davide Donadei aveva promesso a Beatrice di portarla in esterna, come sarà andata?

Valentina Autiero e Germano stanno insieme. La sconvolgente dichiarazione arriva dalla dama in persona durante l’ultima puntata di Uomini e Donne. In studio Aurora Tropea attacca Valentina per le foto pubblicate con Germano.

L’attacco è molto pesante e Valentina si difende annunciando che i due si sono fidanzati e aspettavano il momento giusto per rivelarlo in trasmissione. Sia Gianni Sperti che Armando incarnato criticano molto Aurora.

In particolare il cavaliere le dice che era compito di Valentina, e non suo, raccontare queste cose in studio, e per questo riceve l’applauso del pubblico.

Si passa poi a Davide Donadei. La settimana scorsa il ragazzo aveva promesso a Beatrice di portarla in esterna per il suo compleanno, però all’ultimo si è tirato indietro ed è uscito con Chiara.

Il ragazzo si giustifica spiegando che aveva ricevuto dei messaggi molto tristi da Chiara e aveva per questo deciso di portare in esterna lei. Beatrice, ovviamente, si è molto risentita per quanto accaduto.

Anche Sophie critica Davide in quanto, almeno, avrebbe potuto far recapitare alla ragazza qualcosa per il suo compleanno. Anche Chiara chiede scusa a Beatrice per l’accaduto.

Rileggi le ultime anticipazioni di Uomini e Donne.